Libri, Ester Rizzo a Ragusa con "Trenta giorni e 100 lire"

Ragusa - L'Associazione culturale La Mela-Grana di Modica, di concerto con La Casa delle Donne di Ragusa, propone per il 18 aprile un incontro ragionato sul libro Trenta Giorni e 100 Lire di Ester Rizzo. Sarà presente l'autrice, giornalista e scrittrice da sempre impegnata in ricerche di archivio mirate a far emergere dal silenzio e dall'anonimato le protagoniste femminili di una Storia che sappiamo essere stata scritta quasi sempre al maschile.

L'incontro avrà luogo alle ore 17.30 presso la Biblioteca delle donne di Ragusa ubicata in seno alla Biblioteca civica della città.