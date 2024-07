Libri, Te lo do io il design, a Scicli sabato 13 alle 19:00

Scicli - Sarà presentato sabato 13 luglio alle 19:00 alla stamperia d'arte contemporanea "Bassi Beneventano", al piano terra di Palazzo Beneventano patrimonio dell'umanità Unesco, il libro di Marisa Fumagalli "Te lo do io il design", Rubettino Editore.

“Se un oggetto è concepito per essere guardato, chi lo crea può sbizzarrirsi quanto vuole. Ma se l’oggetto va oltre l’estetica e ha una funzione, la forma deve tenere assolutamente conto dello scopo, cioè l’uso”.

Il libro, il cui tono oscilla tra il serio e il faceto, si propone di mettere alla berlina un certo Design contemporaneo che, nella creazione di oggetti d’uso, sembra compiacersi nel voler stupire il “malcapitato” fruitore, puntando molto sull’estetica e meno sull’immediata comprensibilità della funzione. L’autrice è una cronista e non un’esperta del ramo. Dunque, le sue osservazioni e le note critiche non hanno come base il retroterra dell’addetta ai lavori. Del resto, l’idea la sfiorò molti anni fa (abbandonata e ora ritrovata) in una città del Nord, sotto la doccia di una camera d’albergo. Una doccia-idromassaggio, per la precisione. Ingranaggio così complicato che, con cuffia e accappatoio, Fumagalli dovette chiamare la reception e chiedere aiuto. L’inconveniente si ripropose in altre situazioni. Di più: conversando con colleghi giornalisti e amici, ebbe modo di constatare che il disagio era diffuso. Non soltanto sotto la doccia e di fronte ad altri oggetti di servizio in bagno. Ma anche nelle camere (illuminazione complicata da attivare, comodini a prova di ginocchio…) e sulle tavole dei ristoranti dove i designer di piatti e posate, a quanto sembra, pensano a tutto fuori che all’uso degli stessi.

Dialogheranno con l'autrice Andrea Giuseppe Cerra e Giuseppe Savà.

Chi è Marisa Fumagalli

Giornalista del «Corriere della Sera» (dal 1985), è nata in Brianza e abita a Milano. Per anni inviata di cronaca e attualità, sul quotidiano di via Solferino oggi scrive di costume e cultura. Libri pubblicati: Le donne dei preti. Amori, drammi, trasgressioni (Baldini&Castoldi 1996), e con Fabrizio Rizzi Per amore per denaro. Le signore di Tangentopoli si confessano (Sperling&Kupfer 1994), Mio padre è un prete (Rubettino editore, 2021).