Lingua e storia: il prof. Marco Mancini a Ragusa per i 25 anni dell’insegnamento di Lingue

Ragusa - Lunedì 5 maggio, l’Auditorium di Santa Teresa a Ragusa Ibla (via Orfanotrofio 49) ospiterà in occasione del 25° anniversario dell’attivazione dei corsi di laurea in Lingue a Ragusa, il prof. Marco Mancini, ordinario di Glottologia e Linguistica presso “La Sapienza – Università di Roma” e Accademico dei Lincei, che terrà una lectio magistralis dal titolo “Lingua e storia”.

L’incontro avrà inizio alle 11.30 e sarà introdotto dal magnifico rettore dell’Università di Catania, prof. Francesco Priolo, dalla direttrice del dipartimento di Scienze umanistiche, prof.ssa Marina Paino, e dal presidente della Struttura didattica speciale di Ragusa, prof. Stefano Rapisarda. Il prof. Mancini è una figura di spicco nel panorama linguistico nazionale e internazionale, noto per i suoi studi di linguistica storica e comparativa, che spaziano dalle lingue occidentali (latino, lingue romanze, italiche e germaniche) a quelle orientali (iranico preislamico, ebraico, aramaico). La sua ricerca si è sviluppata anche nell’ambito della sociolinguistica e dell’etnolinguistica, con un’attenzione particolare all’etnografia della scrittura e alla storia della linguistica, con focus sugli antichi grammatici latini e sul pensiero linguistico italiano tra Ottocento e Novecento.

La sua lectio magistralis offrirà una riflessione profonda sui legami tra lingua e storia, proponendo una visione della lingua non solo come strumento di comunicazione, ma anche come chiave per comprendere l’evoluzione delle società umane. L’appuntamento rappresenta un momento di prestigio per la sede ragusana dell’Ateneo catanese e un’occasione di confronto con uno dei massimi esperti italiani nel campo degli studi linguistici.