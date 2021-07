Loredana Bertè in concerto a Villa Bellini, a Catania

Catania - Grande attesa per il concerto di Loredana Bertè, inserito nel cartellone di Catania Summer Fest 2021, il 7 agosto alla Villa Bellini del capoluogo etneo. L'unica data in Sicilia della grintosa cantautrice rock, è organizzata da Primamusica produzioni artistiche. Loredana Bertè è oggi tra le artiste più rispettate e benvolute del panorama musicale italiano. Per un nome sinonimo di avanguardia, per la sua musica, per l'essersi saputa reinventare ogni volta.

Sul palco la celebrazione della diva antidiva per eccellenza. Reduce dal successo di Libertè, l'ultimo album certificato disco d'oro dalla Fimi, canta le hit intramontabili ma anche il tormentone Figlia di… che ha ispirato la nascita del nuovo tour. Il live del 7 agosto alla villa Bellini di Catania si svolgerà nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie, per garantire al pubblico una fruizione ideale degli spettacoli estivi in piena sicurezza.