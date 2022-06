Luciano Canfora si chiede a Ragusa: che fine ha fatto la democrazia?

Ragusa - "Che fine ha fatto al democrazia?" E' la domanda che porrà Luciano Canfora l'11 giugno a Ragusa. L'appuntamento è in Piazza San Giovanni alle 20:30. Bruno Giordano dialogherà con Luciano Canfora autore de La democrazia dei signori (Laterza).

Da oltre trent’anni l’Italia vede attuarsi periodicamente soluzioni “irregolari” delle crisi politiche. Ciampi, Monti, Draghi. Da tempo i presidenti della Repubblica si regolano come se fosse in vigore da noi la Costituzione della Quinta Repubblica francese, o forse pensano che sia ritornato lo Statuto Albertino: convocano “qualcuno” che metta le cose a posto. Non possiamo non chiederci se, tra le cause immediate di questa deriva, non ci sia il disinvolto e reiterato ricorso alla cosiddetta “unità nazionale” e al conseguente assembramento di formazioni politiche ritenute antitetiche ma destinate a perdere, nel corso di tali esperienze, larga parte dei loro connotati.

È probabile che tutto questo si sia verificato sotto la pressione incalzante di costringenti strutture extranazionali in grado di imprimere una accelerazione. Ma il problema ineludibile che abbiamo di fronte è: a quale prezzo e con quale riassetto del nostro ruolo internazionale si sia prodotta una tale mutazione, e se essa sia irreversibile.

L'iniziativa è nell'ambito di A Tutto Volume Festival.