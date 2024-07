Lune d'Oriente a Modica, viaggio nella città medievale

Modica - A partire dal 20 luglio tornano le passeggiate notturne di “Lune d’Oriente” per il quartiere Cartidduni di Modica. Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione prevede percorsi emozionali che permetteranno ai visitatori di scoprire la storia dell'antico sito medievale, illuminato, per l’occasione, dai bagliori delle lune piene d’estate. Le visite guidate, a cura dell’Ente Autonomo Liceo Convitto e del Comitato d’Oriente, si terranno anche nei giorni 21 luglio, 18 e 19 agosto alle 20:30 (nelle sere di luna piena). Il raduno dei partecipanti sarà al piazzale Falcone Borsellino, per poi concludere il percorso al Convento di Sant’Anna e San Calogero, dove si potrà ammirare il prezioso Crocifisso ligneo del XVII secolo e scoprirne il recente intervento di restauro.

Il costo è di € 20,00 a persona ed è prevista, durante la passeggiata, la degustazione di prodotti tipici di Modica offerti dagli sponsor. Per informazioni e prenotazioni contattare i seguenti numeri (anche tramite WhatsApp): 3515293467 - 3398472639.