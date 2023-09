Mafia senza onore. Il libro di Elio Sanfilippo

Palermo - Continua anche questo weekend con “L’Alloro fest” al Giardino dei Giusti in via Alloro 90 a Palermo. Il 21 settembre alle 18,30 si presenta il libro di Elio Sanfilippo e Maurizio Scaglione “Mafia senza onore”. (Navarra editore, 2021).

Uomini d'onore? Mai esistiti, "Mafia senza onore" è il saggio scritto da Elio Sanfilippo e Maurizio Scaglione che una volta per tutte fa chiarezza su un triste modo di dire, un depistaggio della comunicazione criminale.

Il saggio attraversa circa 70 anni di storia, dal 1945 ad oggi ed è corredato dalle fotografie di Francesco Bellina, un viaggio attraverso gli orrori e gli omicidi, con l'obiettivo di cancellare la grande impostura secondo cui la mafia poteva avere un suo "codice d'onore". Niente codice e nessuno onore vengono fuori dal racconto dei grandi omicidi e delle stragi, ma anche dall'assassinio dei piccoli Claudio Domino o Giuseppe Di Matteo per non parlare delle vittime sconosciute, come una donna che viene uccisa al mercato o i braccianti che tornano dal lavoro o una coppia di anziani seduti al bar, o, ancora, la ragazza di una lavanderia che per pura disavventura trova in una giacca l'agenda di un mafioso e viene fatta fuori.

I proventi del libro sono destinati, insieme al contributo dell'Ordine dei medici ad attrezzature sanitarie per i bambini ospitati dalla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte.