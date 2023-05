Marco Bellocchio e Valeria Golino a Taobuk

Taormina - Taobuk, festival dei libri e della letteratura. Dal 15 al 19 giugno a Taormina sarà dipanato il concept 2023: Le Libertà.

Il festival celebra la letteratura in relazione con le altre arti e le scienze e come ogni anno assegna dei Taobuk Award, ad ospiti di caratura internazionale. I premi per la Letteratura 2023 vanno a tre scrittrici: la francese Annie Ernaux, Premio Nobel 2022, l’iraniana Azar Nafisi e la statunitense Joyce Carol Oates, tre figure femminili, distanti nell’itinerario umano e artistico eppure affini nella difesa della libertà personale e dei diritti civili.

Il Taobuk Award per la Scienza 2023 è assegnato quest'anno allo scrittore e saggista David Quammen che al Festival rifletterà su salute e libertà e sul ruolo della divulgazione scientifica. La scienza è ispiratrice del Taobuk Da Vinci Award di cui ogni anno sono insignite personalità che si sono distinte nel campo medico-scientifico. I quattro vincitori dell'edizione 2023 sono il giapponese Shinya Yamanaka (Nobel 2012 per la Medicina), l'americano Gregg Leonard Semenza (Nobel 2019 per la Medicina e la Fisiologia), l'israeliano Tal Dvir, esperto in biotecnologie e Camillo Ricordi, specialista mondiale nel campo dei trapianti per la cura del diabete. I Taobuk Award 2023 saranno conferiti sabato 17 giugno nel corso dell'ormai tradizionale Taobuk Gala che il festival organizza al Teatro Antico di Taormina.

L’evento sarà trasmesso il 24 giugno su Rai Uno e, per la prima volta, su Rai Italia Uno, entrando nelle case di 22 milioni di famiglie. Durante la serata, condotta da Antonella Ferrara e Massimiliano Ossini, sarà premiato anche il cinema italiano con il regista Marco Bellocchio, la montatrice Francesca Calvelli e l'attrice Valeria Golino. Insieme a loro riceveranno un Taobuk Award l’artista Giuseppe Penone, la cantautrice e scrittrice siciliana Levante e Giulia Staccioli, coreografa e fondatrice della compagnia di danza Kataklò, protagonista di un momento di spettacolo durante la serata. Anch'egli premiato e ospite molto atteso è il violinista e compositore tedesco David Garrett che si esibisce con celeberrimi classici portati a tonalità più rock con l’Orchestra Sinfonica del Teatro Massimo Bellini di Catania diretta dal Maestro Gianna Fratta.

Il Festival si apre con alcuni omaggi alla grande letteratura del nostro tempo. A tre anni dalla sua scomparsa lo scrittore cileno Luis Sepúlveda che fu il primo assegnatario nel 2014 del Taobuk Award sarà ricordato dalla moglie, la poetessa cilena Carmen Yáñez, e dal fotografo Daniel Mordzinski, e Massimo Vigliar, produttore cinematografico. Per la prima volta ospite al Festival Daniel Pennac che presenterà Capolinea Malaussène (Einaudi), il capitolo conclusivo del famoso ciclo.