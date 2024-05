Marina Abramović a Taormina per il Taobuk 2024

Taormina - Sarà l’artista serba Marina Abramović a ricevere il Taobuk Award per le Arti visive durante l’edizione 2024 del festival. «L’artista serba- si legge sul sito del festival taorminese- è riuscita a trasformare lo spazio performativo in un riflesso dell’essere umano e del mondo: tutto ciò che accade va accettato. Perché l’accettazione dell’io, liberato dalle sovrastrutture, porta alla rivelazione. Spalanca stati emozionali, restituisce la fisicità, svela la verità. L’arte, per la regina della performing art, è frugare dentro se stessi, per conoscersi e riconoscersi, arrampicandosi sulle vette dell’ego fino a relazionarsi all’altro e addentrandosi nelle stanze segrete del corpo e della mente. Basta pronunciare il suo nome e subito si affaccia in tutti noi il ricordo di una delle sue performance, rimaste impresse nella memoria collettiva, come l’impronta forgiata da un ferro incandescente: da Rhythm 0 del 1974 alla Galleria Morra di Napoli a The artist is present del 2010 al Museo MoMa di New York, passando per Imponderabilia e Rest Energy».

Appuntamento venerdì 21 giugno alle 20 in piazza IX aprile a Taormina. Dialogherà con la Abramović la giornalista del Corriere della Sera Roberta Scorranese.