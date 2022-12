Max Gazzè in piazza Duomo a Catania, Gabbani a Palermo

Catania - Il cantante Max Gazzè chiuderà in musica il 2022 e saluterà il 2023 in Piazza Duomo a Catania. Palermo festeggerà l'arrivo del 2023 in piazza Castelnuovo con una serata condotta da Sergio Friscia e animata da Francesco Gabbani e da numerosi artisti siciliani.