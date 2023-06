Memorial Arcidiacono 2023 a Comiso

Comiso - Con la chiusura delle iscrizioni avvenuta nei giorni scorsi, entra nel vivo la quindicesima edizione del Memorial Davide Arcidiacono, torneo di calcio a cinque, in programma a Comiso il prossimo 17 e 18 giugno presso il campo Zona 167.

L’evento, uno dei più attesi e importanti avvenimenti sportivi del nostro comprensorio, è organizzato da Paolo Modica e dal suo staff per ricordare l’amico Davide Arcidiacono, scomparso prematuramente nell’agosto del 2008 all’età di venticinque anni. Invariata la formula del torneo, con dieci formazioni al via, con la prima fase che prevede due gironi da cinque squadre. Si qualificano alla fase successiva le prime quattro per girone, con partite a eliminazione diretta dai quarti. La prima gara della fase eliminatoria è prevista per sabato 17 giugno, alle ore 16. A seguire tutte le altre partite, intervallate soltanto dalla classica e oramai consolidata mega grigliata di mezzanotte. Domenica mattina, alle ore 9, il via alla fase ad eliminazione diretta con la prima gara dei quarti.

Nel pomeriggio, invece sono in programma le due semifinali, con la finalissima prevista per domenica alle ore 21 con tante novità spettacolari prima del fischio d’inizio, tra tutti l’esibizione della scuola di danza Born To-Be Crew 2.0, ma sempre con il ricordo di Davide in primo piano, con una sentita ed eccezionale coreografia a lui dedicata. Durante tutto l’evento intrattenimento a cura del centro socio ricreativo Gi. Ro. Tondo.