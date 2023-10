Milan, festa rossonera a Scicli

Scicli - E’ passato quasi un anno, quando il 04 Ottobre 2022, venne inaugurata la sede del Milan Club Scicli, dedicato al tifoso rossonero scomparso prematuramente Francesco Veneziano.

Il primo anno ha visto il club radicarsi sempre più sul territorio sciclitano, con il primo obiettivo raggiunto, ovvero il superamento di quota 100 iscritti. La sede del Milan Club Scicli, ricordiamo, si trova presso via Scrivia 3, dove è ancora possibile iscriversi per la stagione calcistica 2023/24, anche tramite procedura online. La tessera permette di accedere in via esclusiva alla visione di tutte le partite della squadra rossonera, oltre alla possibilità di partire insieme al club per assistere alle partite del Milan a San Siro. Il Milan Club Scicli invita tutti gli iscritti e simpatizzanti rossoneri per la “Festa Rossonera” che si terrà venerdì 6 Ottobre, a partire dalle 18.00, presso il Baroque 1933 di Scicli.