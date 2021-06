Modica. “Mondi lontanissimi omaggio a Battiato”

Modica - Sabato 3 Luglio alle ore 21 nel chiostro dell’atrio comunale a Modica per la rassegna InTeatro della Fondazione Teatro Garibaldi , Art Evolution presenta l’evento “Mondi Lontanissimi Omaggio a Battiato”, un concerto con note teatrali che vuole celebrare attraverso una linea narrativa fatta di canzoni e parole la carriera artistica di Franco Battiato.

L’ensemble è composto da Giuseppe Guarnieri al pianoforte , che ne ha curato l’orchestrazione e gli arrangiamenti, Teresa Lombardo al violino solista, Alessandro Romano alla voce e chitarra acustica e Giovanni Peligra alla narrazione. Lo spettacolo che sarebbe dovuto andare in scena prima del Lockdown e prima che la pandemia ne bloccasse la prosecuzione oggi acquista anche un valore emozionante dopo la scomparsa di Battiato lo scorso 18 maggio e vuole essere un gentile omaggio e non un compianto alla sua grande influenza artistica nell’arte italiana. I biglietti sono in prevendita presso il Botteghino del Teatro Garibaldi di Modica o sul circuito ciaotickets https://www.ciaotickets.com/biglietti/mondi-lontanissimi-omaggio-battiato.