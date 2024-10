Modica, mostra fotografica di Ruggero Ruggieri a palazzo De Leva

Modica - “This must be the place”, è questo il titolo della mostra di Ruggero Ruggieri, fotografo trevigiano, dalle origini modicane, che proprio quest’anno compie vent’anni di attività dietro la macchina.

Dal 12 al 27 ottobre sarà l’antico Palazzo De Leva, in via De Leva 14, a Modica, ad ospitare le fotografie di Ruggeri, per la curatela di Giuseppe Cicozzetti, critico fotografico di rilievo internazionale. Lo scatto catturato al reale, al quotidiano, alla notte e ai momenti apparentemente anonimi perché comuni, traccia i contorni di un viaggio che lo spettatore può scegliere di compiere, attraversando un luogo storico di grande suggestione. Il tema è l’identità, dalla molteplicità di significati cangianti e soggettivi. Senza alcuna astrazione, senza alcuna complicazione visiva, gli scatti diventano un ponte comunicativo che avvicina lo spettatore all’intenzione di Ruggeri: lasciare che lo sguardo compia il suo cammino, prima all’esterno e poi dentro se stesso.

Il 12 ottobre alle ore 19, il vernissage inaugurerà la mostra, gratuita e aperta a chiunque. Successivamente, sarà aperta dal giovedì alla domenica dalle ore 17 alle ore 20.