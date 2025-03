Modica, prorogata fino al 4 maggio la mostra "Segni quotidiani" di Angelo Ruta

Modica - Colori che danzano sulla carta e segni capaci di trasformarsi in racconti magici, eppure così vicini alla realtà. La mostra “Segni quotidiani” dell'artista modicano Angelo Ruta ha registrato fino ad ora un'affluenza straordinaria, e continuerà ancora ad incantare grandi e piccoli. Inaugurata lo scorso novembre presso l'ex Convento del Carmine di Modica, la personale è alla sua seconda proroga, e si potrà visitare fino al 4 maggio, ora arricchita di ulteriori affascinanti lavori. Fin dal primo giorno un pubblico di tutte le età si è lasciato trasportare tra le tavole fiabesche e oniriche dell'artista. Le scolaresche, in particolare, hanno vissuto un vero e proprio viaggio nel sogno, rimanendo affascinate dalle illustrazioni che, come portali incantati, aprono finestre su mondi sospesi tra il reale e l'immaginario.

Organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, in collaborazione con il quotidiano “La Sicilia”, “Domenico Sanfilippo Editore” - DSE Pubblicità, la mostra rappresenta un viaggio emozionale attraverso oltre cento illustrazioni realizzate da Ruta negli ultimi vent'anni. Un universo che si amplia sempre più e che rivive presso l'ex Convento del Carmine, laboratorio di fantasia che accoglie ora ulteriori 11 opere nei suoi suggestivi spazi, nuove tessere di questo mosaico immaginifico che l’artista ha costruito con sensibilità e poesia. Le nuove illustrazioni si affiancano a quelle già esposte, amplificando il racconto visivo che tocca temi universali come la pace e la guerra, la psiche, la natura, il tempo e il ruolo della donna nella società. Angelo Ruta possiede il raro talento di raccontare la complessità della quotidianità con la leggerezza della fiaba. Il suo segno grafico si fa parola e le sue immagini parlano con la semplicità di chi sa comunicare a tutti, adulti e bambini, studiosi e sognatori. All'interno dello spazio espositivo è disponibile anche un ricco merchandising, che comprende un pregiato catalogo oltre a mug, borse, cartoline e stampe di opere.

La mostra “Segni quotidiani” è realizzata in collaborazione con Lo Magno Arte Contemporanea, Galleria Susanna Occhipinti, Amenta incisioni. Art direction e coordinamento organizzativo di After Studio. Testi del catalogo a cura di Paolo Nifosì, Pierenrico Ratto,Walter Fochesato, Patrizia Zerbi, Giancarlo Sammito. Progetto espositivo Sergio Iacono, progetto grafico Marco Lentini. Con il patrocinio e il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Sponsor sono Banca Agricola Popolare di Sicilia, Ceramiche Esagono, Digifon laboratorio dell'udito, Cosmaful, Agorà tessuti per l'arredamento. La mostra è visitabile da venerdì a domenica, dalle ore 16.00 alle ore 20.00.