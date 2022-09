Monterosso Almo in festa: chiude San Giovanni Battista, pronta l’Addolorata

Monterosso Almo – Domenica 4 settembre a Monterosso Almo l’ultimo degli 11 giorni di festa dedicati al protettore San Giovanni Battista, cominciati il 25 agosto scorso e che hanno vissuto un momento clou nella sagra del Pane. La giornata comincerà all'alba col pellegrinaggio di fede da Giarratana (la locandina nella foto allegata). Alle ore 11 la tradizionale "nisciuta" del Simulacro dal portone della Chiesa portato a spalla dai fedeli tra squilli di trombe egiziane, fuochi d'artificio e una nebbia di 'nzaiarieddi. Di grande splendore il fercolo del Santo, scolpito a mano e ricoperto con foglia d'oro zecchino, la cui manifattura risale a fine 700; molto più antica la statua, di cui restano ignoti gli autori, molto probabilmente artigiani locali.

Finemente ricamato in oro e lavorato a mano è poi lo stendardo della confraternita, fondata nell'agosto del 1257. La festa di San Giovanni Battista è, infatti, antichissima: risalirebbe al XII secolo, ma l’origine si perde nella notte dei tempi. Particolare il connubio tra spiritualità e folklore, che attira nel paese ibleo migliaia di ragusani emigrati ma anche di turisti: chi viene, anche da solo, quel giorno non si sente un estraneo ma un ospite gradito e coinvolto nella comunità. Alle 20 la Giornata degli ammalati, con la santa messa presieduta da don Filippo Bella; alle 21.30 lo show musicale di “Gira, vota e furria”. La giornata si concluderà a mezzanotte col rientro della processione in piazza S. Giovanni.

Monterosso tornerà in festa tra due domeniche, 18 settembre, per la patrona Madonna Addolorata nella celebrazione finale delle quattro in suo onore tenute ogni anno, di solito quella che richiama il maggior numero di persone. Nove giorni prima solennemente nel Santuario vengono celebrati particolari riti in preparazione alla festa che si svolge secondo cerimonie e momenti molto simili a quella del Battista. In mezzo, la seconda domenica di settembre, la festa solenne in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes in Contrada Bellocozzo-S.Giacomo, frazione di Ragusa.