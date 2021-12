Mostra al Salinas, Francesco Messina, greco di Sicilia

Palermo - "Greco di Sicilia", era la definizione che di se dava Francesco Messina (Linguaglossa,1900 – Milano, 13 settembre 1995). Diciotto sculture dello scultore originario di Linguaglossa ma trapiantato a Milano, Francesco Messina sono in stretto dialogo con i reperti del Museo archeologico Salinas. Messina è noto per il suo linguaggio classicista: amava definirsi “Greco di Sicilia” e infatti è questo il titolo della personale che mette in risalto temi che hanno attraversato la ricerca dell'artista siciliano: la figura umana, il movimento dei cavalli e delle ballerine, il frammento come simbolo della precarietà esistenziale. Per Messina l'antichità non è solo motivo di ispirazione ma un'eredità viva, presente nella storia che prende forma nuova nelle sue creazioni. Ingresso con green pass.

La mostra è visitabile fino al 15 gennaio, frutto della collaborazione tra lo Studio Museo Francesco Messina di Milano, il Comune di Milano, il Museo Salinas e il Comune di Linguaglossa. Ingressi dal martedì a sabato dalle 9 alle 18; domenica e festivi fino alle 13.30. L'ingresso alla mostra è incluso nel biglietto d'ingresso al museo. Nella foto, Testa di ragazza (1929).