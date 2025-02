Mostra di Carmelo Candiano a Caltagirone

Caltagirone - “Omaggio alle donne”, la personale di Carmelo Candiano mostra che si terrà presso Scalamatrice33 da sabato 18:30 a Caltagirone. Le opere in mostra sono dedicate alle donne, alle madri, alle mogli, alle figlie, sotto le sembianze di madonne, semplici donne, e d’après di famosi dipinti. Come evento collaterale alla mostra, presso il salone di rappresentanza del Comune di Caltagirone, alla presenza della regista, sarà proiettato il film di Davide Rizzo e Marzia Toscano “After the Bridge”, film documentario del 2023, premiato in diversi festival nazionali ed internazionali.

Programma 8 marzo: Ore 16,30, salone di rappresentanza comune di Caltagirone, presentazione dell’evento|mostra “omaggio alle donne”; interverranno il Dott. Fabio Roccuzzo Sindaco di Caltagirone; dott.ssa Patrizia Alario assessora ai servizi sociali; Carmelo Candiano (pittore e storico componente del “gruppo di Scicli”); Giovanni Blanco (pittore e autore del testo critico); Marzia Toscano (regista e coautrice del film “After the bridge”); Modera Giuseppe Cusumano, scrittore e attivista umanitario.

Ore 17,00 salone di rappresentanza comune di Caltagirone, proiezione del film “After the bridge” (2023 - 66’’). • Ore 18,30, presso Scalamatrice33, inaugurazione della mostra di Carmelo Candiano “Omaggio alle donne”.