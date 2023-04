Mostra di Grazia Campione Morana a Modica

Modica - "La stanza dei ricordi", questo il titolo della particolarissima esposizione della quale si potrà godere, in via Marchesa Tedeschi numero 26 a Modica, nel periodo pasquale, dall'1 al 10 aprile. In mostra dipinti, miniature decorate a mano e oggetti da collezione della poliedrica artista Grazia Campione Morana.

Catanese di origine e formazione (suo maestro il notissimo Emanuele Di Giovanni, autore di tutti i ritratti dei sindaci di Catania esposti permanentemente a Palazzo degli Elefanti), risiede da più anni a Modica, città nella quale ad un'intensa attività pittorica e decorativa ha affiancato la realizzazione di importanti opere su committenza: sono suoi Infatti i restauri e i dipinti ex novo che adornano, impreziosendola, la Chiesa di Sant'Antonio a Modica Alta.

Questi gli orari di apertura: 10,00-13,00 / 17,00-20,00