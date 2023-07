Mostra di Perego e Kastano a Modica Alta

Modica - Nuova mostra dal 15luglio al 30 agosto presso L’A/telier , degli artisti Luciana Perego-Ceramica e Giuseppe Kastano -Pittura.

Luciana Perego, classe 1966, ha appreso l’arte ceramica nel laboratorio del maestro Giuseppe Lorenzi, in Bergamo, ed ha studiato, approfondito, assaporato il fascino dei vari modi di interagire con l’argilla, frequentando ambienti ceramici nei vari distretti italiani operativi in questo ambito, tra cui i laboratori di Urbino e Savona. Per diversi anni si è misurata con il fare ceramica raku confrontandosi con l’imprevedibilità tipica di questa antica tecnica, per poi sentire il bisogno di un rinnovato controllo della materia e del colore e tornare dunque a tecniche più classiche ma, pur sempre sperimentali come l’uso di sabbie, pigmenti e materiali organici per ottenere particolari texture. La sua relazione con l’argilla è e rimane una relazione con quiete. KASTANO è lo pseudonimo di Giuseppe Castano, artista siciliano originario di Messina. Il suo linguaggio è fortemente influenzato dal trogloditismo che si respira nelle cave dell’altopiano Ibleo. Le sue opere realizzate su mezzi fisici come tele, fotografie e sculture e immateriali come NFT e videoarte esplorano i confini dell'arte rupestre e della sua reinterpretazione contemporanea. Oggi Kastano divide il suo tempo tra la professione di grafico pubblicitario e quella di pittore a Modica, in Sicilia.

INAUGURAZIONE Sabato 15 Luglio ore 19,30, Via Pizzo 42, Modica Alta