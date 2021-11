Mostra fotografica Nudité Il Giardino di Afrodite a Ragusa

Ragusa - Si inaugura venerdì 3 dicembre alle ore 18:00 all’inaugurazione della mostra fotografica Nudité Il Giardino di Afrodite, visitabile fino al 10 gennaio.

La Galleria del Centro Commerciale Culturale, via Giacomo Matteotti, 61, con il patrocinio del Comune di Ragusa, ospita la mostra fotografica a cura di Giuseppe Nuccio Iacono. La mostra fotografica collettiva nasce dal lavoro del primo Seminario della fotografia di Nudo realizzata al Castello di Donnafugata nell'ottobre del 2019, in collaborazione con il Festival europeo del Nudo di Arles (Francia). Sotto la guida dei maestri della fotografia Giuseppe Leone e Bruno Rédarès i seminaristi hanno realizzato un corpus di immagini che esaltano la bellezza del corpo femminile all'interno dei suggestivi spazi del Castello di Donnafugata, le stanze e il giardino si sono animate della presenza delle modelle per creare un contesto al di fuori dell’ordinario e totalmente insolito.

La mostra resterà aperta dal 3 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022 dal lunedì al sabato 09:00/13:00 - 15:00/20:00 domenica 15:00/20:00

Giuseppe Leone

Bruno Rédarès

Giuseppe Alessandrello

Emanuela Alfano

Giulio Bellomia

Laura Daddabbo

Sebastiano Fazzino

Giorgia Görner Enrile

Rosanna Mannino

Stefano Pannucci

Federica Siciliano

Antonio Sollazzo

Salvatore Tribastone

Salvatore Tumino

Rossella Viccica

Jean- François Bourgeois

Stephan Cayre

Christian Coite

Gilles Danson

Claude Degand

Jacques Dutreuil alias Symon

Michel Huart

Bernard Kolasinski

Michel Mannevy

Jean-Michel Mathéossian

Maxime Meens

Franck Musset

Secondo le normative vigenti anti-covid l'ingresso è contingentato, è necessaria e green pass valido.

Per la prenotazione contattare il:

339 7457168 (anche whatsapp)

348 735 2388 (Centro Commerciale Culturale)

Informazioni

La Galleria - Centro Commerciale Culturale, Via Matteotti 61, Ragusa

Titolo della mostra: Nudité Il Giardino di Afrodite

a cura di Giuseppe Nuccio Iacono

Inaugurazione: 3 Dicembre 2021 ore 18:00

Chiusura: 10 gennaio 2022

Orari dal lunedì al sabato 09:00 / 13:00 - 15:00 / 20:00 - la domenica 15:00 / 20:00

o su prenotazione.