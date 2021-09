Mountain bike, Granfondo Castello dei Conti a Modica

Modica - La notizia principale, a poche ore dalla disputa della seconda edizione della Granfondo Castello dei Conti di Modica, è che la gara ragusana andrà regolarmente in scena domenica prossima. Molti, dopo qualche domenica di difficoltà in molte zone siciliane dove, tra l’evoluzione della pandemia (la Sicilia è in zona gialla) e gli incendi che come ogni estate hanno incenerito parte della flora regionale, erano convinti che anche la gara ragusana fosse costretta alla rinuncia.

L’appuntamento è fissato per domenica alle 9:30 in Viale delle Medaglie d’Oro, con i concorrenti che saranno divisi in due griglie di partenza, per evitare eccessivi assembramenti come previsto dai protocolli sanitari in vigore. Il tracciato della gara, allestita dalla Revolution Bike, è di 55 km per 1.400 metri di dislivello e proprio per rendere la manifestazione più snella è stato deciso di concentrare gli sforzi su un solo tracciato. L’iscrizione ha un costo di 30 euro, oltre al noleggio del chip a 2 euro.

Alla gara, inserita nella Coppa Sicilia Mtb, nel calendario regionale Csain nel Mediterranea Mtb Challenge, hanno già dato la loro adesione Giuseppe Di Salvo, (GDS Team Competition) il forte biker vincitore quest’anno della GF Valle del Nisi e Pierpaolo Ficara (Sapura Cycling) professionista che si divide fra strada e Mtb e reduce dal terzo posto alla Marathon di Floresta 1275.

Per informazioni: Revolutionbike, tel. 335.7809548.