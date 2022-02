Mountain bike a Mangiagesso

Modica - Messa in archivio la prima tappa della Coppa Sicilia XCO disputata a Caltanissetta, domenica sarà tempo della seconda edizione dell’XCO Città di Modica-Cyclò, la gara ragusana già considerata una classica del calendario non solo siciliano per la mountain bike. Il successo dell’edizione dello scorso anno ha catalizzato i fari dell’attenzione sull’evento di domenica, per il quale stanno arrivando adesioni da tutta l’Isola e non solo. Una manifestazione che è diventata un fiore all’occhiello per Modica, con l’Amministrazione Comunale fortemente coinvolta, in particolare nella figura dell’Assessore allo Sport Maria Monisteri.

Saranno naturalmente presenti coloro che si sono messi in luce domenica. Ci si attende ad esempio una riprova da parte del Team Race Mountain, che ha dominato la prova Open con i suoi due talenti Under 23 Salvatore Lo Monaco e Emanuele Spica, come anche dal primo degli Elite, Giuseppe Pellegrino del Torpado Factory Team. Fra le donne è pronta al bis Federica Occhipinti, che correndo per l’Abiomed Bike Co. Ragusa correrà praticamente in casa.

L’appuntamento è per domenica 27 febbraio presso l’area attrezzata Mangiagesso, che ospiterà il percorso di gara: i concorrenti affronteranno un circuito di 6 km, piuttosto impegnativo in quanto non lascia mai respiro, è un continuo saliscendi con punte di pendenza al 26%, che i biker affronteranno più volte a seconda della categoria di appartenenza. Per Esordienti e Allievi è previsto un circuito ridotto, di 3 km. Prima partenza prevista per le ore 9:30 proprio con le categorie giovanili. Al sabato di vigilia ci sarà la possibilità di provare il percorso.

Le iscrizioni sono ancora aperte, fino a venerdì 25 febbraio al costo di 20 euro. Il ritiro dei numeri di gara potrà essere effettuato sabato pomeriggio presso il negozio Cyclò al Polo Commerciale di Modica e domenica nella zona di partenza a partire dalle ore 7:00 e fino alle 8:45. Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria, con le premiazioni che inizieranno alle ore 15:00.

Per informazioni: Asd Revolution Bike, tel. 335.7809548, segreteria.revolutionbike@gmail.com.