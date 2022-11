Musica: il premio oscar Nicola Piovani in concerto a Modica

Modica - Il Teatro Garibaldi di Modica apre le sue porte all'avvio della nuova stagione “per gioire” in musica con 10 imperdibili, affascinanti e variegati appuntamenti. Il primo eccezionale evento, che ha bruciato il botteghino in appena due giorni, sarà “Note a margine” con lo straordinario Nicola Piovani domenica 20 novembre alle ore 18.30.

“Note a margine” è un racconto musicale che ripercorre il cammino artistico del compositore e che, come in immaginarie stazioni di un viaggio tra le note, rivive memorie, esperienze, aneddoti ed incontri con personaggi come Federico Fellini, i fratelli Taviani, Roberto Benigni, Bigas Luna e tanti altri, tasselli di un mosaico che raccontano di una vita fatta di cinema, teatro, letteratura e, naturalmente, musica. Un racconto appassionato che incrocia le sonorità di tre strumenti: il pianoforte suonato dal maestro Piovani, il sax di Marina Cesari e il contrabbasso di Marco Loddo.

Le “Note a margine” del concerto non sono i piccoli appunti, le osservazioni o le riflessioni che vengono annotate appunto ai margini di una pagina, ma sono significative esperienze di vita, profonde ed emozionanti testimonianze personali in cui ogni nota è unica, appassionata e centrale, rappresentativa di una bellezza totalizzante perché, come ha dichiarato Piovani “non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica”. Musicista poliedrico, pianista, compositore e direttore d'orchestra, la sua creatività ha contagiato moltissimi generi, dalle colonne sonore cinematografiche che gli hanno valso il premio Oscar nel 1999 per il film “La vita è bella” di Benigni, alle musiche di scena per il teatro, dalle canzoni al teatro musicale, dalle composizioni da concerto alle opere liriche, la sua carriera è costellata di premi e riconoscimenti. E il racconto di “Note a margine”, tra musica e parola, darà la possibilità al pubblico del Teatro Garibaldi di Modica di vivere le magiche e suggestive espressioni artistiche di Nicola Piovani in un'atmosfera affascinante ed emozionante, resa ancora più intensa dal dialogo tra le note note del suo pianoforte, e quelle del sax di Marina Cesari e del contrabbasso di Marco Loddo, due fantastici musicisti che collaborano con lui da diverso tempo.

“La Fondazione Teatro Garibaldi sta per ospitare - spiega il sovrintendente Tonino Cannata – una nuova eccezionale stagione tra le note, ricca di grandi nomi e importanti appuntamenti. Inaugura Nicola Piovani, con un intenso racconto musicale della sua vita, ritorneranno Uto Ughi e Francesco Nicolosi, ci sarà il jazz di Danilo Rea e Luciano Biondini, ritorna l'opera lirica e si rafforza la collaborazione con il Teatro Massimo Bellini di Catania, che regalerà due magnifici concerti.

Sono in programma dieci imperdibili date per un variegato cartellone, ma non mancheranno importanti concerti fuori abbonamento, per una spettacolare "stagione per gioire" tra le note". La stagione musicale ha il supporto della Regione Sicilia e del Comune di Modica ed è in collaborazione con il Teatro Massimo Bellini di Catania, sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Acqua Santa Maria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Banca Agricola Popolare di Ragusa. Media partner Video Regione.