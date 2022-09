Musica: torna Festival 'Oltremente' a Ragusa Ibla

Ragusa - Dall'8 al 10 settembre torna 'Oltremente', festival musicale dalle corde originariamente jazz, organizzato dall'associazione culturale Quattroetrantatre. Il festival, giunto alla sua ottava edizione, si tiene da tre anni nella cornice barocca di Ragusa Ibla.

Ospite d'onore di questa edizione è Cristiano Godano, voce e chitarra di uno dei gruppi che più hanno fatto la storia dell'alternative rock in Italia negli anni '90, i Marlene Kuntz. Godano, penna fine di quasi tutti testi della band, ripercorrerà in un live intimo i momenti storici della sua carriera regalando al pubblico brani cult derivanti dagli album di maggior successo dei Marlene Kuntz, fino a presentare il suo recente lavoro da solista uscito nel 2020, 'Mi ero perso il cuore".

"Quest'anno Oltremente sposta l'asse - dice Alessandro Nobile, direttore artistico del festival - abbracciando il cantautorato e nuove suggestioni come nel caso di Maria Chiara Argirò e Camilla Battaglia, un percorso musicale iniziato per entrambe nel jazz come per il nostro festival e man mano approdato verso suoni più dark ed elettronici".