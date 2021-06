Niccolò Fabi in concerto a Noto

Noto - Niccolò Fabi in concerto. Sono due le tappe in Sicilia, la prima per Ferragosto a Linguaglossa, al Colonnato dei Domenicani, a cura di Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Linguaglossa: l’evento rientra nella programmazione di Sotto il Vulcano, la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo per la valorizzazione del territorio, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

A Noto, invece, l’appuntamento è per l’indomani 16 agosto. L’evento è in collaborazione con il Comune di Noto, tra gli eventi della rassegna estiva di eventi “Effetto Noto”. L’evento è organizzato da Puntoeacapo, GG Entertainment, Il Botteghino. Biglietti in vendita da lunedì.