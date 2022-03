Noi Quassùd, la commedia comica per scaldare il cuore a chi vive a Nord

Milano – Una storia tutta italiana tra Nord e Sud, risate e amore, sogni ed equivoci, personaggi stravaganti e colori, musica popolare e poesia. È “Noi Quassud”, lo spettacolo teatrale al debutto venerdì 4 marzo al Teatro San Babila di Milano, che sembra scritto e interpretato - senza stereotipi - apposta per i tanti meridionali che magari per lavoro vivono al Nord, ma non hanno mai dimenticato il calore della loro terra e hanno voglia di rifarci un tuffo per una sera. La trama è ambientata del Mezzogiorno dei nostri tempi: Rocco e sua moglie Gina vivono nella loro casa, un periodo abbastanza movimentato della loro esistenza.

Francesca la loro graziosa figlia, viene corteggiata con insistenza da due pretendenti: il primo è un burbero e volgarotto figlio di un assessore del Comune, l’altro è Alessio un giovane musicista Milanese, conosciuto da Francesca a Rimini durante una vacanza estiva. Ad un tratto entra nella storia Ciccillo, un poeta squattrinato e abbastanza bohémien che sa il fatto suo in questioni d’amore. Il poeta si innamora perdutamente della ragazza e così la guerra in amore inizia senza esclusione di colpi. Chi riuscirà a conquistare il cuore della ragazza?

Una giostra di interventi rocamboleschi e inaspettati, abbracciano questa storia con grande calore umano e sentimentale: le ansie di Mario, il padre di Ciccillo, con la sua inseparabile vestaglia; una eredità inaspettata; le rivendicazioni di Maria Luna, una badante; gli interventi inopportuni di Salvatore l’amministratore dello stabile; le visioni grottesche e premonitrici di Manuela, la matta del piano di sotto… sono solo alcuni dei numerosi colpi di scena, di questa esilarante commedia dove non mancheranno grasse risate e musica tradizionale dal vivo. Tra gli attori in scena ci saranno ad affiancare Renato Converso, nella parte di Rocco, ci sono tra gi altri i gloriosi comici della scuderia della Corte dei Miracoli Cabaret: Renzo Sinacori, nel ruolo del vicino stravagante; Rosy Cannas, la moglie di Rocco; e Matteo Granà, il figlio dell'assessore intrallazzone.