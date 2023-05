"Non è vero ma ci credo", Enrico Guarneri a Comiso

Comiso - Sarà un omaggio al grande attore e autore Peppino De Filippo a chiudere, il prossimo giovedì 11 maggio alle ore 21, la stagione teatrale 2022-2023 del Teatro Naselli di Comiso. Con l’iconica commedia scritta da De Filippo, “Non è vero ma ci credo”, c’è il gradito ritorno sul palcoscenico casmeneo dell’attore siciliano Enrico Guarneri, attesissimo dal pubblico insieme al resto della compagnia.

Questa volta nelle vesti di Gervasio Savastano, ruolo principale della commedia e che fu dello stesso De Filippo, Guarneri è pronto a divertire il pubblico ibleo concludendo una rassegna che ha visto alternarsi grandi opere e grandi artisti con il pieno consenso da parte degli spettatori, confermando il lavoro svolto dall’associazione La Girandola con la direzione artistica di Alessandro Di Salvo.

Divertente la trama della commedia “Non è vero ma ci credo”, in scena con la regia di Antonello Capodici, in cui il commendatore Savastano, come da tradizione partenopea, è tormentato dalla superstizione tanto da credere che tutte le sue sfortune siano dipese da un suo impiegato. Anche all’interno delle dinamiche familiari, il commendatore vuole evitare il matrimonio della figlia Rosina, infatuatasi di un altro dipendente del padre. Le sfortune del protagonista sembrano d’un tratto scomparire con l’assunzione in azienda di un giovane molto preparato ma con la gobba.

Tutto sembra filare liscio sia in azienda che in famiglia, e la gobba del nuovo assunto diventa per il commendatore un vero e proprio amuleto, prima di scoprire però che non è tutto come sembra. Prevendita già attiva per assistere all’ultimo spettacolo della stagione teatrale 2022/2023 su https://www.liveticket.it/spazionaselli o direttamente presso il botteghino del teatro.