Scicli - In ragione delle misure di prevenzione Covid, anche per il 2022, non si farà la cavalcata di San Giuseppe di Scicli. La pandemia può fermare la Cavalcata di San Giuseppe ma non la grande devozione che gli sciclitani hanno per il Patriarca e, anche se per il terzo anno consecutivo, purtroppo, non sfileranno i cavalli sfilare lungo le vie della città. Tuttavia, ci sarà l’omaggio floreale voluto da Gli Amici di Giorgione e dagli altri gruppi dei bardatori, che colorerà e profumerà di violacciocca l’intero quartiere storico sciclitano.

L'associazione Tanit Scicli sabato 19 e domenica 20 marzo, infatti, promuoverà un percorso guidato all’interno della chiesa di San Giuseppe e della sua rettoria, la cinquecentesca chiesa rupestre del Calvario, aperta esclusivamente per l’occasione.

Le visite partiranno dal sagrato della chiesa ad orari cadenzati: 14.00, 15.30 e 17.00 il sabato; lo stesso la domenica con l’aggiunta di una visita mattutina alle 11.30.

Per informazioni e prenotazioni, basta scrivere a tanitscicli@gmail.com o chiamare il 3394693292. Riaprendo, durante il fine settimana di San Giuseppe, il Museo dell’Antica Farmacia Cartia, visitabile per l’ intero mese di marzo solo il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, anche in accoppiata con il Palazzo Bonelli-Patané con il quale dà vita al Liberty Tour di Via Francesco Mormina Penna.