Noto è Cinema: al via, la 44° edizione dell'Infiorata FOTO

Noto- Noto, la Capitale Barocca, questa mattina si è svegliata tra profumi. Via Nicolaci è pronta per dare il via alla 44° edizione dell'infiorta di Noto.

I tradizionali 16 bozzetti sono pronti per essere ammirati con alcune scene di film girati nella meravigliosa Cittàdina Barocca, già dalle primi luci dell'alba. Ilavori sono inziati già Giovedi scorso e ieri pomeriggio alle 15.30 i maestri infioratori hanno iniziato il lavoro certosino che ha trasformato la nota via Nicolaci in un tappeto fiorito

Lo storico tappeto fiorito, lungo 122 metri e largo 7 metri circa, di circa 700 mq, ha richiesto l’impiego di circa 400mila fiori, tra garofani e gerbere, margherite, i ciuffi di finocchietto ed euforbia, i fiori di valeriana, artemisia e mirto, i ramoscelli d’olivo e i tanti altri materiali naturali che gli infioratori vanno a raccogliere di persona nelle campagne nei giorni precedenti.

Il tema dell’Infiorata di Noto 2023

La 44esima Infiorata di Via Nicolaci è ispirata al cinema: il titolo questa edizione è “Noto è cinema”. I tradizionali 16 bozzetti ritraggono alcune scene di film girati nella meravigliosa Città Barocca. Anche se al dire il vero i film girati a Noto sono molti di più, i bozzetti in Via Nicolaci sono solo 16. Il primo bozzetto, raffigurante lo stemma della città di Noto, è collocato all’inizio e come ogni anno è realizzato dai ragazzi dell’istituto d’Arte di Noto.

La 44^ edizione dell’Infiorata di Noto è puntualmente iniziata con la consueta meravigliosa affluenza nonostante il tempo non sia dei migliori.