Oggi a Modica la presentazione di un libro su Chet Baker

Modica - Domenica 30 aprile si celebra la Giornata internazionale del Jazz, ricorrenza introdotta nel 2011 dall’Unesco come riconoscimento del grande valore culturale e sociale di questo genere musicale, da sempre elemento di coesione nella lotta al razzismo e alle discriminazioni.

Per l’occasione la Convivio Jazz Factory di Modica, diretta dai musicisti Giuseppe Guarrella e Peppe Scucces in collaborazione con i patron del Convivio Salvo Cerruto e Gianni Occhipinti, propone la presentazione del libro Chet Baker. Vita e musica di Jeroen de Valk con un ospite d’eccezione, Francesco Martinelli, storico del jazz e curatore della traduzione italiana del testo (EDT/Siena Jazz, 2022).

L’appuntamento è in programma domenica 30 aprile alle ore 18.30 in via Rocciola Scrofani 35, Modica, sede del Convivio. Il volume racconta la storia di uno degli interpreti più lirici, intensi e poetici del jazz, una vera leggenda avvolta da luci e ombre. Già una star a soli 23 anni, la sua vita e la sua traiettoria artistica sono state oscurate dai problemi con la droga e la giustizia, al punto da far parlare gli appassionati più spesso di questi aspetti che del suo incredibile talento. Quella di De Valk è la prima biografia del trombettista, pubblicata un anno dopo la sua tragica e misteriosa scomparsa ad Amsterdam nel 1988, e da allora tradotta in moltissime lingue. L'edizione che si presenta domenica 30 aprile al Convivio di Modica è la versione completamente riveduta, corretta e ampliata di quel libro pionieristico, da cui è nata tutta la successiva letteratura su Baker.

Il curatore Francesco Martinelli fin dagli anni Settanta ha speso il suo impegno nella diffusione della cultura jazzistica in Italia come organizzatore di concerti, giornalista, saggista, traduttore, insegnante e conferenziere. Ha pubblicato volumi discografici su vari musicisti e ha tradotto libri di musica collaborando con diverse case editrici. Ha in particolare ricostruito la storia e l’impatto dei primi musicisti siciliani emigrati in USA, i cosiddetti “marines siciliani” che, partiti da Catania, andarono a costituire la banda dei marines a Washington. Martinelli insegna presso la Siena Jazz University, l'Istituto Musicale Mascagni di Livorno e il Conservatorio Verdi di Torino.