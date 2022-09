Olio, cacio, sesamo e pane di casa: prelibatezze iblee al Salone del Gusto

Ragusa - Le eccellenze del territorio ragusano pronte a conquistare un posto d'onore alla prossima edizione del Salone del Gusto di Torino, in programma dal 22 al 26 settembre nel capoluogo piemontese. Uno sforzo comune tra ex Provincia, Comuni, Slow Food Ragusa e Consorzi per sfruttare una importante vetrina internazionale e far conoscere i prodotti iblei.

Presenti a Torino: il Consorzio dell’olio d’oliva EVO “Dop Monti Iblei” (con Tonda Iblea, Moresca e Verdese, presenti in diverse zone della provincia); il Consorzio del formaggio Ragusano DOP, prodotto con latte di vacca modicana; e il Consorzio di tutela Cerasuolo di Vittoria Docg, che rappresenta gran parte dei produttori anche di Caltanissetta e Catania. Non mancheranno, inoltre, la cipolla di Giarratana, il sesamo di Ispica e il pane di casa di Modica.