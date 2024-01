Omaggio a Giorgio Gaber a Ragusa

Ragusa - La 29esima stagione concertistica internazionale “Melodica – La musica dell'anima” accoglierà sabato 20 gennaio alle ore 20.30, all'auditorium del Centro Commerciale Culturale (CCC) di Ragusa, “Gaber, concerto per parole e idee”, uno spettacolo unico e coinvolgente che unirà la voce dell'attore Alessandro Sparacino alle note del pianoforte del maestro Salvatore Giunta per un omaggio a uno dei grandi maestri della canzone italiana, un viaggio nel teatro-canzone di Giorgio Gaber, che con i suoi testi e la sua sottile ironia ha riletto la società, gli uomini e le cose che ci circondano.

L'attore Alessandro Sparacino, insieme al pianista Salvatore Giunta, reinterpreterà alcuni dei brani più famosi e rappresentativi del repertorio dell'autore milanese ormai scomparso, per un tributo che non mancherà di far sorridere e riflettere. “In un momento come quello attuale – spiega Alessandro Sparacino - in cui l’equilibrio socio-politico è dominato dalla forza persuasiva dei social-media, la satira politica e di costume affidate all’intelligenza dello spettatore tramite testi rivestiti di note e di ritmi atti a formare una sorta di unicum umoristico solo apparentemente innocuo, possono ancora svolgere un ruolo di primaria importanza nel processo di sensibilizzazione sia delle menti che delle coscienze”.

Il concerto non sarà quindi un semplice tributo, ma creando un'atmosfera coinvolgente che farà rivivere le emozioni e le riflessioni suscitate dalle canzoni di Gaber, che ha saputo cogliere l'essenza della società con profonda sagacia, sarà un'opportunità per riflettere sulle tematiche universali proposte dal cantautore nei suoi brani; parole e idee che continuano a essere attuali e pregnanti.

“Il prossimo appuntamento di Melodica offrirà ai nostri spettatori un connubio magico tra voce e strumento – commenta Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna – Alessandro Sparacino, accompagnato dal maestro Giunta, sarà il veicolo perfetto per le parole di Gaber, valorizzando ogni sfumatura farà emergere il senso dei suoi testi e la forza delle sue idee”. La rassegna musicale Melodica ha il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dell'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. Il costo singolo del biglietto intero è di € 10; ridotto per studenti fino a 20 anni € 5; gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 e 3492993208,