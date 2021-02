Operatori in ambito politico, la lezione di Leoluca Orlando

Ragusa - Il 26 Febbraio alle 18.30 si terrà l'evento di inaugurazione dei master di primo livello "operatori in ambito politico e istituzionale" e "educatori e formatori in ambito scolastico". Si svolgerà in diretta Zoom ad accesso libero fino ad esaurimento posti, accedendo al seguente link https://us02web.zoom.us/j/81600942057. Interverranno il Vescovo di Noto, Antonio Staglianò e il Rettore della Lumsa, Francesco Bonini.

A seguire la Lectio Magistralis tenuta da Leoluca Orlando, sindaco presidente dei comuni siciliani, dal titolo "Formare buoni educatori e buoni politici".

L'iniziativa è della Diocesi di Noto.