Paesi che vai, Rai Uno è a Ragusa

Ragusa - “Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, lo storico programma di Rai Uuno, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, patrocinato dal MiC (Ministero della Cultura), che va in onda ogni domenica mattina dalle 9.40 alle 10.30, arriva a Ragusa.

Livio Leonardi, partendo da Piazza Duomo, ad Ibla, il nucleo più antico della città, condurrà il suo pubblico alla scoperta del periodo più splendente di questa terra: il Barocco. Lo farà seguendo le tracce di quelle nobili famiglie che determinarono il nuovo volto della città dopo il devastante terremoto del 1693.

Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai Uno, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi immergerà il proprio racconto nei luoghi più suggestivi di questa terra e nella sua storia secolare.

Partendo dal Duomo di San Giorgio, dove il Barone Corrado Arezzo di Donnafugata accoglierà il conduttore, il racconto proseguirà nel Palazzo Arezzo di Trifiletti, dimora di una delle più illustri famiglie del tempo. Le telecamere si sposteranno poi nella Cattedrale di San Giovanni Battista, a Ragusa superiore, per poi tornare ad Ibla, nel Teatro Donnafugata, fino ad arrivare al Castello di Donnafugata, per svelarne i segreti, giungendo, dopo, al Circolo di conversazione.

Livio Leonardi andrà alla scoperta di alcune location che hanno fatto da sfondo a celebri pellicole cinematografiche e serie televisive, attraendo il cuore e la fantasia di grandi registi.

E infine “Paesi che vai” si immergerà nelle bellezze di una riserva naturale, la cui costa è bagnata da acque cristalline, e in una delle Tonnare più antiche della Sicilia.

Appuntamento dunque su Rai Uno, tutte le domeniche alle 9.40, per un racconto indimenticabile dentro la storia, in compagnia di Livio Leonardi e di "Paesi che vai".