Palazzo Penna Mormina, mostra su cinque secoli di storia

Scicli - Ha aperto oggi a Scicli palazzo Penna Mormina e il suo salone, con la riedizione di una fortunata mostra che nel 2009 la Fondazione Confeserfidi allestì a Villa Penna.

“Scicli, l’immagine della città dal secolo XVI al XXI”, curata a suo tempo dallo storico dell’arte Paolo Nifosì, ripercorre cinque secoli di storia della città attraverso immagini di bassorilievi, disegni, stampe antiche, incisioni e dipinti sei-settecenteschi, provenienti da chiese, conventi e biblioteche di Scicli, ma anche di Catania e Palermo.

Si tratta di vedute che “fotografano” l’evoluzione urbanistica della città che, nel passaggio tra Medioevo ed Età Moderna, scese a valle e assunse una forma monumentale con le chiese, i conventi e i palazzi nobiliari, testimoni della grande vitalità economica, artistica e culturale dell’aristocrazia locale. Una vitalità, questa, che proseguì con la grande ricostruzione settecentesca dopo il terremoto del 1693. Tra vedutismo realista e raffigurazioni popolari legate all’“imago urbis”, si snoda così un affascinante viaggio nei luoghi e nel tempo che offre inediti squarci di storia del paesaggio.

La mostra, in primo luogo, si propone di dare alla città una maggiore consapevolezza della propria storia; in secondo luogo, intende aggiungere attraverso una storia del paesaggio per immagini una nuova tessera alla conoscenza di quel grande mosaico del Val di Noto, considerato dall’Unesco patrimonio dell’umanità.

Il palazzo apre da oggi e fino a domenica, grazie alla disponibilità di Fondazione Confeserfidi e della famiglia Mililli, che hanno accolto l’invito della giunta presieduta dal sindaco Mario Marino di onorare la presenza a Scicli del direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco, atteso per domenica mattina, dalle 9,30, a palazzo Spadaro, per un convegno sui 21 anni del riconoscimento Unesco del Val di Noto.

Il Palazzo Penna Mormina

Il Palazzo Penna Mormina, originariamente palazzo Grimaldi, nel Settecento, è uno dei palazzi nobiliari più importanti di Scicli.

Di stile neorinascimentale, la sua facciata si staglia su Piazza Italia. Al suo interno volte dipinte, ancora oggi non attribuibili, di vari stili.

Gli orari di apertura

Il palazzo Penna Mormina sarà visitabile da oggi venerdì 5 maggio a domenica 7 maggio; ogni giorno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.