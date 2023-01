Palermo, doppia visita il fine settimana alle ville Adriana e Resuttano

Palermo - Nell’ambito degli eventi dedicati alle ville settecentesche della Piana dei Colli, doppio appuntamento sabato e domenica promosso dalla Sede di Palermo di BCsicilia. Il primo sabato 28 gennaio 2023, con una visita a Villa Adriana ed al museo della sicilianità, in via San Lorenzo 282 a Palermo. Rimasta intatta nei secoli, pregevole per le decorazioni delle sale e per il lussureggiante giardino, la villa ospita oggi una prestigiosa raccolta d’arte contemporanea popolare, composta da più di 500 manufatti che raccontano la Sicilia nelle sue mille sfaccettature, sotto le superbe volte affrescate.

Di particolare rilievo è il grande salone da ballo neoclassico, decorato da Elia Interguglielmi, con scene storiche e mitologiche, ricche di simboli e rimandi esoterici. Il successivo appuntamento, domenica 29 Gennaio alle ore 10,30, prevede la visita a Villa Resuttano-Terrasi, con ingresso da Piazza della Parrocchia 2, a Palermo. Stucchi, affreschi, specchiere dorate e maioliche smaltate. Dagli affreschi con le scene della Gerusalemme Liberata della enfilade di sale del piano nobile, alla sala da ballo, considerata una delle massime espressioni della cultura tardo barocca siciliana.

Gli affreschi della volta, opera magistrale del grande pittore Vito d’Anna, firmati e datati 1762, costituiscono, nel felicissimo connubio con gli stucchi del milanese Carlo Sermini, un unicum nel panorama artistico siciliano, una rarità di respiro internazionale che, finalmente, si svela al pubblico. Le sorprese della villa proseguono alla scoperta della camera da letto del principe, con l’antica alcova, e del terrazzo aperto sulla corte dominata dall’imponente scalone in pietra di Billiemi. Le visite sono effettuabili previa prenotazione tramite WhatsApp, al numero 327.5608211.