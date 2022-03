Paola Gassman e Ugo Pagliai in Teatro a Modica

Modica - Una coppia inossidabile e matura come icona di un amore totale e impossibile sarà protagonista dell’originale, profonda e irriverente rilettura dell’opera “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare, in scena i prossimi sabato 2 e domenica 3 aprile al Teatro Garibaldi di Modica per il penultimo appuntamento della stagione di prosa 2021/2022. Una nuova visione dell’opera scritta dal genio inglese a cura della pluripremiata compagnia Babilonia Teatri che ha di fatto stravolto intelligentemente le scene, mettendo da parte il contorno in cui si svolgeva la storia di Romeo e Giulietta, annullando la guerra tra le rispettive famiglie, gli amici di lui, i genitori di lei e concentrandosi esclusivamente sui protagonisti e sui loro dialoghi.

Le scene in cui i due amanti si incontrano e discutono sono state dunque estraniate dal contesto e rappresentate da una coppia non più giovanissima proprio per essere rese ancora più commoventi e profonde. Saranno due mostri sacri del teatro italiano, accomunati da un lunghissimo sodalizio nel mondo artistico quanto in quello privato, ad interpretare la coppia di innamorati più famosa al mondo. Si tratta di Paola Gassman e Ugo Pagliai che saranno accompagnati sul palco dagli attori Enrico Castellani, Valeria Raimondi e Francesco Scimeni. “Questo bellissimo e atteso spettacolo – commentano Ignazio Abbate e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – ha già raccolto in giro per l’Italia l’apprezzamento di critica e pubblico, ritrovando tra le sue scene il binomio di Amore e Morte che rimane sempre presente nonostante i numerosi stravolgimenti”. Grande attesa dunque per lo spettacolo in programma al Teatro Garibaldi di Modica i prossimi sabato 2 aprile alle ore 21.00 e domenica 3 alle ore 18.30.

Per qualsiasi informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonando al 0932/946991.

Biglietti al botteghino e online su https://www.ciaotickets.com/biglietti/romeo-e-giulietta-una-canzone-damore/teatro-garibaldi-modica.