Papa Francesco a Malta il 2 e 3 aprile

La Valletta, Malta - Papa Francesco sarà a Malta il 2 e 3 aprile 2022.

Fissato per il 31 maggio 2020, poi rinviato a causa della pandemia di Covid, Papa Francesco non rinuncia al desiderio di visitare l'isola di Malta. E oggi dalla Sala Stampa vaticana giunge l'annuncio ufficiale: il Pontefice si recherà nell'isola del Mediterraneo, per due giorni, i prossimi 2 e 3 aprile. Già in mattinata l'arcivescovo metropolita di La Valletta, monsignor Charles Scicluna, segretario aggiunto della Congregazione per la Dottrina della Fede, aveva comunicato la notizia durante la cerimonia per la festa odierna nell'isola che commemora il naufragio di San Paolo a Malta nel 60 d.C..

Nella nota del direttore Matteo Bruni, diffusa dopo le 12, si legge che il Papa "ha accolto l'invito del presidente della Repubblica di Malta, delle Autorità e della Chiesa Cattolica del Paese". I dettagli saranno resi noti prossimamente, intanto si sa che Francesco farà tappa nella capitale La Valletta e poi a Rabat, Floriana e sull’isola di Gozo, la seconda più grande dell'arcipelago maltese, separata da un braccio di mare di soli 5 chilometri.