Papa Francesco va a Firenze

Città del Vaticano - La partenza di Papa Francesco dall’eliporto vaticano è prevista per le 7 di domenica mattina, 27 febbraio, come riporta il comunicato della Sala Stampa della Santa Sede. L’arrivo, dopo un’ora, a Firenze dove da domani prende il via l’Incontro di vescovi e sindaci del Mediterraneo.

Il primo impegno di Francesco è nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio dove pronuncerà un discorso, previsti i saluti di vari sindaci: da Dario Nardella, primo cittadino di Firenze, a Kostas Bakoyannis, sindaco di Atene, da Moshe Lion, sindaco di Gerusalemme, a Ekrem İmamoğlu, sindaco di Istanbul. Alle 9.30, nella sala D’Arme, è previsto l’incontro con alcune famiglie di profughi e rifugiati. Alle 10 il trasferimento nella Basilica di Santa Croce, dove sarà accolto dalla Comunità religiosa dei Frati minori, a seguire l’incontro con il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Alle 10.30, la celebrazione della Messa e al termine, sul sagrato della Basilica, il Papa reciterà la preghiera dell’Angelus, prima di ripartire per il Vaticano.