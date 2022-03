Pasolini, Uccellacci e Uccellini, restaurato al cinema di Modica

Modica - Anche Modica celebra i cento anni della nascita di Pierpaolo Pasolini. Mercoledì 16 marzo alle 21.00 il Nuovo Cinema Aurora proeitterà la versione restaurata di “Uccellacci e Uccellini” di Pier Paolo Pasolini grazie alla collaborazione della Cineteca di Bologna che ha prestato la pellicola.

“Uccellacci e uccellini è stato il mio film che ho amato e continuo ad amare di più”, disse Pasolini. “Prima di tutto perché, come dissi quando uscì, è il più povero e il più bello. E poi perché è l’unico mio film che non ha deluso le attese”. Fu in concorso al Festival di Cannes 1966. Una kermesse particolarmente italiana con Sophia Loren Presidente di giuria e Signore & signori di Pietro Germi Palma d’Oro ex aequo con Un uomo, una donna di Claude Lelouch. Per Uccellacci e uccellini furono applausi a scena aperta il giorno della proiezione.