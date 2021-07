Patrizia Laquidara e Tony Canto in concerto a Enna

Enna - Annunciato nei giorni scorsi, eccoci al via di Stupor Mundi, la musica d'autore nei luoghi federiciani di Enna, il festival organizzato dalla Cooperativa Olimpo con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Enna, che dal 9 luglio al 16 agosto si svolgerà nei due luoghi federiciani della città: il Castello di Lombardia e la Torre di Federico.

E il festival, diretto artisticamente dal musicista e compositore toscano Roberto Martinelli, parte dal palcoscenico all’aperto, dedicato alle note jazz e all'eccellenza dei talenti siciliani, allestito sotto la Torre di Federico di via Flora, la “Domus Regia” dall'inconfondibile forma ottagonale che per questo festival assume una dimensione più raccolta ed intima grazie ai 150 posti disponibili (a seguito delle norme di sicurezza che limitano la capienza al 50%).

Venerdì 9 luglio alle 21.30 il via alla musica lo darà “Antologia”, concerto di Patrizia Laquidara e Tony Canto (ingresso € 12 + diritti di prevendita). “Antologia” è una storia raccontata attraverso le canzoni. Canzoni della siculo-veneta Patrizia Laquidara (catanese di nascita, vicentina d’adozione) e canzoni del messinese Tony Canto, insieme a canzoni di altri ma amate da entrambi, reinterpretate da due artisti che hanno sempre dimostrato di avere una visione e un sentire condiviso. Patrizia Laquidara: «Quando lavoro con Toni è come incontrarmi con un mio alter ego al maschile: so che ogni nota, ogni parola cantata e scritta avrà un peso particolare, sarà capita e valorizzata come suonassi io stessa alla chitarra». Tony Canto: «Quando scrivo una canzone penso che oltre me può cantarla Patrizia, come una musa mi ispira nella scrittura». Una collaborazione che dura da 18 anni, un incontro da cui sono nate gemme come “L'equilibrio è un miracolo”, “Mielato”, “Indirizzo portoghese” contenute negli album “Funambola” e “Indirizzo portoghese”, tappe fondamentali della carriera artistica di Patrizia Laquidara. La storia musicale dei due artisti si basa su una comunione di intenti, con strade parallele e personali ma orientate verso la stessa direzione. Tantissime volte insieme, negli studi di registrazione, sul palco del Festival di Sanremo, su una terrazza davanti allo stretto di Messina o ai piedi delle piccole Dolomiti, in innumerevoli viaggi tra nord e sud in cui sono nate canzoni ma anche nuove interpretazioni di brani amati, pescate dalle loro passioni condivise: dai classici della musica brasiliana a quelli della musica italiana. “Antologia” sarà aprire un cofanetto privato colmo di ricordi e suggestioni, dando vita a un concerto che è incontro vero e senza tempo, privo di forma preordinata, capace di raccontare il passato, accogliere il presente, immaginare il futuro.

Stupor Mundi prosegue sabato 10 luglio sempre sotto la Torre di Federico con un live che certamente manderà in visibilio gli amanti della buona musica e dei grandi musicisti: il Joe Debono 5et (ingresso € 12 + diritti di prevendita). La formazione del musicista maltese, che presenterà il disco “Acquapazza”, è composta da cinque musicisti di notevole caratura: Dino Rubino alla tromba e al flicorno, Rino Cirinnà al sax tenore, Joe Debono al pianoforte, Nello Toscano al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria. Prodotto dall’etichetta siciliana Anaglyphos Records, “Acquapazza” è un album improntato su una fascinosa commistione di generi musicali comprendente jazz, blues, gospel e rock, ma senza