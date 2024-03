Ragusa - Performance di poesia itinerante nelle stanze del castello Donnafugata il 23 marzo, giornata mondiale della Poesia.

Il Mosaico della Realtà. Esplorazioni Poetiche nelle Stanze dell’Esistenza. Un viaggio poetico senza eguali al Castello di Donnafugata, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia; un'esperienza guidata tra le stanze del Castello trasformate in palcoscenici magici, ognuna dedicata a un universo poetico singolare.

Emozioni, visioni e riflessioni sull'esistenza umana si fondono armoniosamente, creando un mosaico di straordinaria bellezza.

Data: 23 marzo 2024 Orario: 17.00 – Primo spettacolo (In caso di superamento del numero di prenotazioni, sarà disponibile una prima replica alle ore 19.00)

Programma: 1. Stanza "Tenni a Mmari" con Pippo Di Noto, Turi Dipasquale e Gianni Guastella. Performance: "La Ballata dell'Unicorno". 2. Stanza "Cose Vive" con Elisa Cappello e la partecipazione di Salvatore Ferrara e Nancy Russo. Performance: Dialogo multisensoriale tra poesia, immagini e teatro-danza. 3. Stanza "Senza Ore" con Santo Burgio e Sebastiano Scirè. Performance: Viaggio poetico e sonoro da Oriente a Occidente, attraverso la Biblioteca del Castello. 4. Stanza "Atomi di Vuoto" con Vanessa Leonardi e la partecipazione di Sebastiano Caruso, Lamorale e ZuMassimo.

Performance: Proiezioni videomappate su corpo umano, accompagnate da poesia e musica. 5. Stanza "La Versione di Narciso" con Doroty Armenia e maschere dell'artista Armeniapanfolklorica. Performance: Monologo dinamico e simbolico sulla figura di Narciso. Prenotazione Obbligatoria: massimo 40 spettatori per sessione. Ingresso gratuito. Un'opportunità straordinaria per celebrare la poesia in un ambiente altrettanto straordinario.

Per maggiori dettagli e prenotazioni, contattateci! Info e prenotazioni: 327 2613917.