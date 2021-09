Piccoli musei, giornata all'Antica Farmacia Cartia

Scicli - Torna domenica 19 settembre in tutta Italia l'appuntamento con la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, giunto alla quarta edizione dopo l'interruzione dovuta alla pandemia e tradizione ormai a Scicli grazie all’Associazione Tanit Scicli che schiude le porte dell’Antica Farmacia Cartia, il museo dello speziale aperto e gestito dal 2014 in collaborazione con il dottor Guglielmo Cartia, ultimo esponente in ordine di tempo della famiglia di farmacisti sciclitani.

Domenica si festeggia quindi la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, un open day con ingresso gratuito dove i visitatori potranno ammirare la bellezza dell’Antica Farmacia Cartia, il piccolo museo più a sud d'Italia, ricevendo in cambio anche un piccolo dono, regalato dai componenti di Tanit Scicli per manifestare la propria gratitudine a chi, con la sua visita, omaggia il lavoro e l'impegno quotidiano necessario all'apertura di questo sito culturale tra i più affascinanti e visitati della cittadina iblea.

Porte aperte quindi alle visite domenica 19 settembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30. Per informazioni, si può scrivere a tanitscicli@gmail.com o telefonare al 3388614973.