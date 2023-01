Pino Daniele, tributo di Enzo Decaro e Antonio Onorato a Ragusa

Ragusa - Sarà la poetica di Pino Daniele la protagonista del nuovo appuntamento della stagione di prosa del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla. Sabato 21 gennaio alle ore 20.30 e domenica 22 alle ore 18.30 sarà in scena “Sulo pe’ parlà – La poetica di Pino Daniele”, uno spettacolo che, tra note e parole, affronterà la meravigliosa opera del grande cantautore napoletano.

Un omaggio che due artisti partenopei d'eccezione, l’attore e sceneggiatore Enzo Decaro, volto noto di cinema e teatro, e il compositore e chitarrista jazz Antonio Onorato, uno dei più stretti collaboratori di Pino Daniele, fanno al grande cantautore italiano, loro caro amico. Un'anima blues romantica e malinconica che ha raccontato attraverso le sue canzoni storie ricche ed emozionanti che sono arrivate al cuore di tutti. Sarà un tributo che oltre ad elogiare la magnifica e inconfondibile melodia delle sue canzoni, vuole elevarne la poetica, espressione artistica di altissima levatura e profondità.

Grazie allo spettacolo si accenderà una luce su un Pino Daniele poliedrico, non solo musicista, ma grande autore; con delicatezza se ne scopriranno i testi che, al di là della musica, si trasformeranno in versi, in odi.