Pippo Pollina, il tour italiano al via da Palermo il 20 marzo

Palermo - Pippo Pollina ha recentemente compiuto sessant’anni, di cui 40 trascorsi impegnato artisticamente in una carriera di cantautore di straordinaria passione e intensità̀, attraverso gran parte dell’Europa, con 25 album pubblicati e migliaia di concerti all’attivo.

Il musicista palermitano, che da oltre 30 anni ha fatto della Mitteleuropa la sua seconda patria, festeggia questo momento significativo della sua vita e della sua carriera proponendo uno spettacolo intimo, da solo alla chitarra e al pianoforte, con la sua voce che nella maturità̀ sembra assumere colori e tonalità̀ ancora più̀ accattivanti.

Dopo le oltre 40 date europee, arrivano in Italia le prime date di NELL’ATTIMO, A tu per Tour 2024, il nuovo spettacolo di Pippo Pollina, con 8 tappe che attraverseranno l’Italia da nord a sud nei mesi di marzo e aprile (il tour italiano riprenderà poi in autunno con le date di Milano, Roma, Bologna, ecc):

20.03.24 - Teatro Agricantus (Palermo)

22.03.24 - Teatro Sociale (Canicattì)

23.03.24 - Sala polifunzionale S. Agostino - Parrocchia S. Rita (Crotone)

24.03.24 - Sala Polifunzionale (Cutrofiano)

12.04.24 - Folk Club (Torino)

13.04.24 - Teatro San Marco (Trento)

14.04.24 - Teatro delle Energie (Grottammare)

19.04.24 Teatro Oratorio Boccaleone (Bergamo)

Si tratta di un concerto speciale e ricco di significati. Da un lato rappresenta un’autentica retrospettiva con canzoni, racconti e filmati, per ripercorrere una vicenda artistica davvero fuori dall’ordinario. Così come straordinaria è stata la sua capacità di farsi ponte tra l’Europa e la sua Italia riuscendo in più̀ occasioni a muovere il suo pubblico internazionale in teatri di assoluto prestigio, come Arena di Verona, Teatro Massimo di Palermo, Auditorium di Roma in Italia, e poi Volkshaus e Hallenstadion di Zurigo, Konzerthaus di Vienna, Alte Oper di Francoforte e Philharmonie di Monaco di Baviera, Les Trois Baudets di Parigi, Philarmonie di Odessa e di Kiev.

Dall’altro è l’occasione per guardare al presente e al futuro, inserendo nella scaletta dello spettacolo anche molte canzoni inedite del suo nuovo e 25° album, uscito il 12 gennaio 2024 per Jazzhaus | Storie di Note, “Nell’attimo – Dieci canzoni fatte a mano”.

"Nell'attimo" è il quaderno di schizzi di un cantautore che cerca la diversità nelle piccole cose, nella chiarezza di canzoni toccanti e malinconiche. È una celebrazione del momento, cantata con la devozione di un musicista che sa catturare il mondo con parole e melodie.

L'album "Nell'attimo" è una presa di posizione su temi che ancora oggi interessano Pippo Pollina. Si parla dei rapporti tra le persone, uomo e donna, genitori e figli, dell'amicizia, anche del proprio posto nel mondo e del contrasto tra Paesi poveri e ricchi, fino all'incapacità di confrontare il benessere con la povertà per potersene occupare. Ci sono solo alcuni passaggi in cui Stefania Verità (violoncello), Gianvito Di Maio (fisarmonica) e il clarinetto di Roberto Petroli rimpolpano le canzoni, questo album è pensato esclusivamente come un disco solista che dispiega la sua forza attraverso le composizioni, la voce accompagnata da uno strumento.

"Nell'attimo" è un album per il viaggio, sia concreto che figurato. Ed è un'affascinante sintesi del laboratorio sonoro della cantante, preliminare, ma con un nucleo valido senza tempo: "Nel corso degli anni ho conosciuto molti nuovi stili e ricevuto ispirazione -continua Pollina. Ma c'è un chiaro filo conduttore. Perché la musica è fatta a mano. Da qui il titolo “Nell’attimo – Dieci canzoni fatte a mano”. La musica è creata dal movimento delle mani su uno strumento, in modo diretto. Il suono proviene da un materiale acustico, legno, metallo, nylon. Non c'è nessuna macchina o intervento digitale che cambi la musica. L'umanità dell'arte è chiaramente percepibile in questo album. Ho sempre cercato di metterla in primo piano, anche quando ho usato macchinari moderni. Questa volta, però, l'attenzione si concentra chiaramente sul fatto a mano e sulla sua immediatezza”.