Premio Honoris Causa alla prof.ssa Paola Pelagatti a Comiso

Comiso - Domani, sabato 4 dicembre, a Comiso, cerimonia di premiazione della “Prima edizione del Premio Biagio Pace Città di Comiso”, ideato e promosso dal Comune di Comiso nella persona del sindaco Maria Rita Schembari, con l’alto patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana, della presidenza dell’Ars, dell’assessorato regionale dei BBCC e dell’Identità siciliana. Collaborano altresì col Comune di Comiso la Pro Loco Comiso, il Club per l’Unesco di Comiso e Naxoslegge. L’evento sarà ospitato presso il Teatro Naselli con inizio alle 18.00.

“Lo scorso 8 febbraio – ha dichiarato il sindaco Schembari – in occasione del convegno su Biagio Pace, ho preannunciato l’istituzione di un premio dedicato al nostro illustre concittadino. Quest’anno si svolgerà la prima edizione del Premio Biagio Pace, articolato in due sezioni. La prima, dedicata a studiosi che hanno prodotto uno studio di archeologia, in particolare sui temi più cari all’archeologo comisano, riguardanti l’archeologia del Mediterraneo e della Sicilia antica. La seconda sarà indirizzata a giovani laureati in archeologia in uno dei quattro atenei siciliani. La cerimonia di premiazione sarà accompagnata da un convegno di altissimo livello. È questo il modo migliore, ritengo, di mantenere desta l’attenzione su un archeologo di caratura internazionale, quale è stato il nostro concittadino Biagio Pace, che ha portato sempre nel cuore la sua Comiso e per la quale molto ha fatto contribuendo al suo sviluppo culturale e sociale”.

L’evento sarà aperto dai saluti del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, dell’assessore regionale ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Alberto Samonà, del deputato Questore all’Ars Giorgio Assenza, del soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa Antonino De Marco, del direttore del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica Domenico Buzzone, del sindaco Schembari, del presidente Club per l’Unesco di Comiso Tina Vittoria D’Amato, del presidente della Pro Loco di Comiso Maria Stella Micieli, del direttore artistico di Naxoslegge Fulvia Toscano. Interverranno Massimo Cultraro del CNR Catania e docente Università di Palermo, Giovanni Distefano dell’Università della Calabria e dell’Università di Roma 2 Tor Vergata, Francesca Pace nipote di Biagio Pace.

Infine i premiati: conferimento Premio Honoris Causa alla prof.ssa Paola Pelagatti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, premio ritirato dalla prof.ssa Marcella Pisani dell’Università di Roma Tor Vergata. Premio per la prima sezione al prof. Pier Giovanni Guzzo dell’Accademia Nazionale dei Lincei, per la seconda sezione, premio alla dott.ssa Donata Giglio, laureatasi all’Università di Messina con la tesi “I mosaici della villa romana di Patti Marina”.