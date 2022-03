Profumi e colori delle violacciocche. Marzo a Scicli

Scicli - Arriva Marzo e la primavera s'intensifica sempre di più nei colori di Scicli e del suo territorio: i mandorli in fiore hanno lasciato il posto al verde intenso dei campi sorvegliati da alberi di carrubo, mandorlo e ulivo e, nell'aria si risveglia il profumo, fortissimo, dei fiori, tra i quali la violacciocca, simbolo di marzo a Scicli poiché il fiore di San Giuseppe.

Marzo a Scicli ruota tutto infatti attorno alla figura del Patriarca, amato da tutta la popolazione e festeggiato con la sua Cavalcata di San Giuseppe, la celebre infiorata a cavallo. Purtroppo quest'anno, causa pandemia, non potremo nuovamente godere di una delle tradizioni popolari più belle della Sicilia. La cavalcata di San Giuseppe e la festa non si terranno.

Ma i gruppi dei bardatori con a capo gli Amici di Giorgione, come la scorso anno, non si sono dati per vinti e addobberanno il quartiere, il sagrato e la chiesa con quadri e composizioni fatte con profumate violacciocche.



Da venerdì 18 a mercoledì 23 tutto il quartiere di San Giuseppe sarà quindi un tripudio di colori e profumi che renderanno speciale il fine settimana d'inizio della primavera e in chiesa potranno essere ammirati anche i modellini in scala dei cavalli bardati. Preziosa sarà poi anche l'iniziativa dell'Associazione Culturale Tanit Scicli che organizzerà nelle giornate di sabato e domenica delle passeggiate culturali alla scoperta dei tesori artistici della chiesa barocca di San Giuseppe e della vicina chiesa rupestre cinquecentesca del Calvario, oltre a riaprire, in Via Francesco Mormina Penna il prezioso Museo dell'Antica Farmacia Cartia, in tandem con il Palazzo Bonelli-Patané, la dimora nobiliare gestita da Scicli Albergo Diffuso. Un marzo che si annuncia interessante anche per l'evento di Tecne99 in occasione di M'Illumino di Meno, la 18esima edizione dell'iniziativa nazionale di RAI Radio Due diventata appuntamento per riflettere sui costi umani e ambientali utili al mantenimento delle nostre infrastrutture.

L'11 marzo Tecne99 con uno speciale percorso a tappe promuoverà forme alternative per relazionarsi al territorio: consumi minori per una più intensa connessione con il nostro ambiente, il tutto accompagnato dalle guide del pensiero e della letteratura occidentale.

L'11 marzo a Palazzo Spadaro, poi, nell'ambito della rassegna I Venerdì del Museo, un pomeriggio dedicato alla romanità e alla figura di Trilussa mentre, presso lo Spazio Teatrale OfficinOff, andrà in scena lo spettacolo La foto del turista di Vincenzo Volo, scritto da Giovanna Criscuolo, con la regia di Federico Magnano San Lio: appuntamento alle ore 20.30.

Da non dimenticare, infine, sempre in occasione del fine settimana di San Giuseppe, la sera del 19 marzo, l'appuntamento con la stagione della musica classica a Palazzo Spadaro organizzata dall'Associazione Amici della Musica Peppino Cultrera.

Per un marzo speciale a Scicli non resta quindi che preparare la valigia e prenotare il soggiorno in una delle camere di Scicli Albergo Diffuso: la Sicilia barocca vi aspetta con i suoi colori e profumi!