Prorogata la Settima edizione dell’Insabbiata, dedicata a Mondrian

Ispica - La settima edizione dell’Isabbiata inaugurata lo scorso 28 Maggio 2022 in Piazza S. Antonio Abate si sarebbe dovuta concludere lo scorso 5 giungo , sarà prorogata invece fino a sabato 11 Giugno

L'ultimo fine settimana di maggio, la piazza antistante la cinquecentesca Chiesa di Sant'Antonio Abate ad Ispica, già scenografia per il film Kaos dei fratelli Taviani, si riveste di uno stupendo tappeto di sabbia variopinta: l'INSABBIATA.



La manifestazione è Ideata, organizzata e creata dai giovani dell'Associazione culturale "Insabbiata".

Questo gruppo di giovani artisti si dedica da ben 7 anni alla realizzazione di stupende opere di sabbia, fruibili annualmente dall'ultimo weekend di maggio alla prima settimana di giugno, dando luogo all'installazione artistica denominata Insabbiata di Ispica. Per questa edizione, viste le cattive condizioni meteo e la pioggia che la settimana scorsa, ha distrutto in parte i vari quadri che compongono il lungo tappeto antistante la chiesa, si è deciso di prorogare L’insabbiata per dare spazio ai numerosi visitatori di potere ammirare questi quadri di sabbia colorata.

Il lungo e suggestivo “tappeto di sabbia colorata” installato presso piazza Sant’Antonio, adiacente l'omonima chiesa, quest'anno ha voluto omaggiare uno dei pittori più controversi e rivoluzionari della storia dell'arte moderna: Pieter Cornelis Mondriaan, meglio conosciuto con il nome d'arte di Piet Mondrian, in occasione del 150°Anniversario dalla sua nascita



Una delle novità dell'edizione 2022 è stata la collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" di Ispica ed in particolare con gli alunni del plesso Sant'Antonio che, attraverso un Laboratorio d'Arte, hanno partecipato in modo attivo nella realizzazione di un'opera pittorica nella piazzetta antistante la scuola.

La settima edizione dell'Insabbiata sarà visitabile gratuitamente in in Piazza S. Antonio Abate e sarà fruibile fino a giorno 11 giugno 2022.