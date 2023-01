Prossima Fermata, i ritratti in treno di Giuseppe Pitino in un libro

Modica - Sarà presentato venerdì 13 gennaio alle 18,30, alla pizzeria Convivio di Modica, il libro di ritratti fotografici "Prossima Fermata", di Giuseppe Pitino. E' un libro dove il viaggio e i protagonisti del breve viaggio in treno, lungo la tratta che da Siracusa porta a Modica, vengono raccontati attraverso i volti dei viaggiatori. Alcuni di loro viaggiano per lavoro, altri per turismo, altri per casualità.

Nella relazione fra fotografo e passeggero del treno si crea un racconto, raccolto in questo libro la cui prefazione è affidata a Giuseppe Cicozzetti. Come nel viaggio della vita, il viaggio in treno è metafora dell'esistenza, del suo divenire, e della sua dimensione imprevedibile. Pitino ha una cifra stilistica riconoscibile, e come ritrattista dimostra una vena poetica personale.